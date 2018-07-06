Martinez: "De Bruyne gerçek bir lider!"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, normalde oynadığından daha geride bir rolde oynattığı Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'nin, bu yeni rolündeki performansının küçümsendiğini öne sürdü.



Basına yaptığı açıklamalarda Belçika teknik direktörü Martinez, "Bizim takımdaki rolü çok küçümsenen bir oyuncu. Kulüp takımına kıyasla bu takımda daha az gol ve asist yaptığı için o kadar dikkat çekmiyor ama onun oyuna katkısı inanılmaz. O bizim takımda savunmadan oyunu kuran gerçek bir oyun kurucu oldu. O bir lider." ifadelerini kullandı.



"DE BRUYNE, TAKIMI İÇİN OLAN ÖNEMİNİN FARKINDA"



İspanyol teknik adam Martinez, "En önemli anlarda takımı ayağa kaldırabiliyor. Bunu Japonya maçında 2-0 gerideyken gördüm, o süreçte takımı o düzene soktu ve herkesin maçın döneceğine inanmasını sağladı. Onun liderliği bizi bir takım yapıyor. Üçüncü golde Thomas Meunier'e indirdiği pası da bir tek o atabilirdi. Öyle bir pas attı ki, pas tam Meunier'in koşu yoluna geldi ve o hız kesmeden topu alıp Chadli'ye kolay bir asist yaptı. De Bruyne'un performansından çok mutluyum, o da oynadığı pozisyonda takımı için olan öneminin farkında" ifadelerinde bulundu.



MANCHESTER CITY'DE OFANSİF, BELÇİKA'DA DEFANSİF



Oyun kurucu olarak oynayan Kevin De Bruyne, Pep Guardiola'nın yönetiminde Premier Lig şampiyonu olan takımda sahanın ilerisinde görev yaparken, Belçika Milli Takımı'nda şu ana kadar oynanan maçlarda daha geride görev almıştı. Defansın önünde, Axel Witsel ile orta sahanın gerideki ikilisini oluşturan De Bruyne'un bu pozisyonda oynatılması birçok futbol otoritesi tarafından eleştirilmişti. Fakat Belçika Milli Takımı teknik direktörü Martinez, onun bu pozisyonda bile çok etkili ve faydalı bir oyuncu olduğunu savundu.



