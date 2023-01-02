Martina Navratilova kansere yakalandı

Tenis dünyasının kadınlarda önemli isimlerinden Çek raket Martina Navratilova, gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.



İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, 66 yaşındaki eski tenisçinin gırtlak ve meme kanserine yakalandığı ve kanserin erken bir aşamada tespit edildiği bildirildi.



Navratilova, kadınlar teklerde 9'u Wimbledon'da olmak üzere toplamda 18 grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ