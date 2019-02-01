Martin Skrtel'in menajerinden transfer itirafı!

'nin tecrübeli defans oyuncusuin menajeritransfer hakkında çarpıcı sözler kullandı.Juventus'un Skrtel için kendisiyle görüştüğünü itiraf eden Csonto, ''Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama 3 milyon teklif ettiler. Skrtel, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ve onu takımdan göndermek istemiyorlar. O yüzden transfer olmasına izin vermediler.'' sözlerini kullandı.Fenerbahçe ile sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğünü de belirten menajer, ''3 ay önce Fenerbahçe, yeni sözleşme teklifinde bulundu ama biz henüz bir karar vermedik. Skrtel, sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek, ardından ne olacağına bakacağız.'' dedi.