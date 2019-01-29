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Martin Skrtel'e 3 maç ceza!

PFDK, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Martin Skrtel'e 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Martin Skrtel'e 3 maç ceza!
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29 Ocak 2019 15:48
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a ceza vermezken, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Martin Skrtel'e 3 maç ceza verildiğini açıkladı. Yeni Malaryaspor maçında oynamayan Slovak oyuncu, Göztepe ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı Y. ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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