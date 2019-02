Martin Skrtel'den geleceğine dair açıklama

ilearasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi, basın toplantısı düzenledi.İstanbul'daki sis yüzünden Rusya'ya biraz geç geldiklerini belirten Skrtel, ''Çok önemli bir durum yok, uçağımız biraz rötar yaptı sadece. Otelde dinlenme vakti bulduk. İki Zenit maçı arasında Konyaspor maçı oynadık. Konya maçından sonra tekrar Zenit'i düşünmeye başladık. İlk maçta iyi bir sonuç aldık. Ancak hala yolun yarısındayız. Zenit ile oynayacağımız maç kolay olmayacak. Turu geçmek kendi elimizde. Sahaya çıkıp tur için savaşacağız.'' sözlerini kullandı.Zenit'in gol atmak için sahaya çıkacağını belirten Slovak oyuncu, ''Onların gol atması gerekiyor, o yüzden daha açık oynayacaklar. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz ama her şey sahada belli olacak. Kalitemizi biliyoruz, inanıyoruz. İlk maçın ilk yarısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Yarın buradan tur ile dönmek istiyoruz. Konyaspor maçında üzücü bir sonuç aldık. Hepimiz hayalkırıklığına uğradık. O maçtan sonra düşündüğümüz tek şey Zenit maçı oldu. Kesinlikle bu maça hazırız ve hazır bir şekilde sahada olacağız.'' dedi.Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, ''Buraya geri dönmek her zaman çok güzel. 3.5 yıl burada oynadım ve aklımda sadece güzel anılar var. Benim geleceğimin şu an için bir önemi yok. Sadece Zenit maçının önemi var. Tamamen bu maça odaklanmış haldeyiz. Ondan sonra olacakları gelecek günler gösterecek.'' şeklinde konuştu.