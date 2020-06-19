Martin Skrtel, Galatasaray'a karşı yok!

Başakşehir stoperi Martin Skrtel, cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Martin Skrtel, Galatasaray'a karşı yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2020 21:20
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Başakşehir, sarı kart sınırındaki bir oyuncusunu kaybetti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sarı kart gören Martin Skrtel, cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan turuncu - lacivertliler, mücadeleye Skrtel'den yoksun olarak çıkacak.

Başakşehir'de Slovak oyuncunun yerine stoperde Ponck'un görev yapması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için