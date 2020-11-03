Martin Skrtel: 'Bu kez gol atmalıyız!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı mücadele edecek olan Başakşehir'in stoper oyuncusu Martin Skrtel, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Manchester United'a karşı kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini dile getiren Slovak stoper, "Manchester United ile zor bir maç oynayacağız. İngiltere'nin ve grubun en önemli takımıyla oynuyoruz. Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak başarılı olabiliriz. İki maçta gol yollarında etkili olamadık ama bu kez gol atmalıyız. En iyi sonuç için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımının kazanmasının, kendisinin gol atmasından daha önemli olduğuna vurgu yapan Skrtel, "Önemli olan benim gol atmam değil, takımın kazanması. Duran toplar benim için tabii ki bir şans. Bireysel performanstan daha önemlisi takım olarak iyi oynamak." dedi.



