  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

Martin Skrtel: ''Başka çaremiz yok''

Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Martin Skrtel: ''Başka çaremiz yok''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 21:25
Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Skrtel, zor bir maçı kazandıklarını söylerken, şampiyonluk yarışında da artık kazanıp bekleyeceklerini dile getirdi.

İşte Martin Skrtel'ın maç sonundaki sözleri...

''Futbolun parçası bu durumlar. Çok büyük bir açılma vardı kafamda ama mutluyum maçı tamamlayabildiğim için. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. Zor olacağını biliyorduk ama kaliteimizi gösterdik. Devam ediyoruz.''

''Maç maç bakıyoruz. Başka bir çaremiz yok. Kendi maçlarımızı kazanmaya gayret gösteriyoruz. Kendi maçlarımızı kazanıp göreceğiz sezon sonunda bu maçlar bizi nereye getirecek.''

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için