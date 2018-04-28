Martin Skrtel: ''Başka çaremiz yok''

Fenerbahçe forması giyen, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Skrtel, zor bir maçı kazandıklarını söylerken, şampiyonluk yarışında da artık kazanıp bekleyeceklerini dile getirdi.''Futbolun parçası bu durumlar. Çok büyük bir açılma vardı kafamda ama mutluyum maçı tamamlayabildiğim için. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. Zor olacağını biliyorduk ama kaliteimizi gösterdik. Devam ediyoruz.''''Maç maç bakıyoruz. Başka bir çaremiz yok. Kendi maçlarımızı kazanmaya gayret gösteriyoruz. Kendi maçlarımızı kazanıp göreceğiz sezon sonunda bu maçlar bizi nereye getirecek.''