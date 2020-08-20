Martin Skrtel, 1 yıl daha Başakşehir'de!

Süper Lig şampiyonu Başakşehir, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.



Turuncu - lacivertliler, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Martin Skrtel'in kontratının 1 yıl daha uzatıldığını resmen açıkladı.



Slovak oyuncu geçtiğimiz sezon 29 resmi maçta forma giymiş, 4 gol - 1 asistlik bir performansa imza atmıştı.



Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Martin Skrtel'e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz.



