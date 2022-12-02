Martin Peterka Yukatel Merkezefendi'de

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 27 yaşındaki oyuncu Martin Peterka'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, son olarak Alman ekibi s.Oliver Würzburg'da forma giyen 2,06 metre boyundaki pivot ile anlaştı.
Peterka'nın cuma günü sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, son olarak Alman ekibi s.Oliver Würzburg'da forma giyen 2,06 metre boyundaki pivot ile anlaştı.
Peterka'nın cuma günü sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.
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