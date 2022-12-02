X

Martin Peterka Yukatel Merkezefendi'de

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Martin Peterka ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Martin Peterka Yukatel Merkezefendi'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2022 00:33
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 27 yaşındaki oyuncu Martin Peterka'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Denizli ekibi, son olarak Alman ekibi s.Oliver Würzburg'da forma giyen 2,06 metre boyundaki pivot ile anlaştı.

Peterka'nın cuma günü sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ