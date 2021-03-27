Martin Odegaard: 'Bir şeyler söylemek çok zor'

Norveç'in önemli oyuncularından Martin Odegaard, A Milli Takımımıza 3-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Odegaard, "Bu maçtan sonra bir şeyler söylemek çok zor. Doğru oynadığımız anlar oldu. Yeterince şans yakaladık ancak çok basit goller yedik. Her geldiklerinde tehlikeli oldular. Bir şeylerden mutluyum ancak genel olarak bu mutlu olduğum şeyler bizim kazanmamıza yetmedi." dedi.



