Martin Minchev: 'Daha iyi oynamalıyız'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, 8 Ekim Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Martin Minchev, "Fenerbahçe mağlubiyeti bizi ileriki maçlarda daha iyi olmamız adına motive edecektir. Samsunspor maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.



Minchev, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında ligde son hafta aldıkları farklı yenilginin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten çıkaracakları çok fazla ders olduğunu dile getiren Bulgar forvet, "Fenerbahçe mağlubiyeti bizi ileriki maçlarda daha iyi olmamız adına motive edecektir. Samsunspor maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor. Hafta boyunca bu doğrultuda çalıştık. Taktik ve fizik olarak çok iyi hazırlandık. İyi bir sonuç almak için Samsunspor maçına çok daha motive çıkacağız." diye konuştu.



"ZAMANA İHTİYACIM VAR"



Minchev, kendi performansına ilişkin, "Buraya iyi işler yapmak için geldim. Goller atmam gerektiğinin bilincindeyim. Zamana ihtiyacım var ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak fazla çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.



İlhan Palut ile çalışmanın keyifli olduğunu belirten 22 yaşındaki genç forvet, şunları kaydetti:



"Taktik anlamda çok profesyonel bir hoca. Bizi çok iyi hazırlıyor. Sahada bunu görüyoruz. Maçlarda mücadele gücümüzü yukarı çıkarmak için her türlü desteği veriyor. Ben de Rize'ye transfer olmadan önce bu ligin mücadele ligi olduğu bilgisini almıştım. Takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu öncelikle beni korkutmuyor. Olabildiğince iyi şeyler yapacağıma inanıyorum."



