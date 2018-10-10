Martin Linnes'ten yeni sözleşme açıklaması

''İLGİ OLMASI DOĞAL AMA GALATASARAY'DA MUTLUYUM''

'ın Norveçli oyuncusu, milli maçlar öncesinde ülke basınına bir röportaj verdi., kariyer planlarını da anlatırken, yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığını dile getirdi.Norveçli oyuncu Galatasaray ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine,ifadelerini kullandı.Linnes, kendisiyle devam etmek istendiğini kulübün ilettiğini de dile getirirkendedi.Norveçli oyuncu, son dönemin çok iyi geçtiğini söylerkenşeklinde konuştu.Linnes,şeklindeki soruyu da yanıtlarkendedi.Mariano ile girdiği rekabetin de sorulması üzerine Norveçli oyuncuifadelerini kullandı.