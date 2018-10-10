Martin Linnes'ten yeni sözleşme açıklaması

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, milli maçlar öncesinde ülke basınına bir röportaj verdi.
Martin Linnes, kariyer planlarını da anlatırken, yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığını dile getirdi.
Norveçli oyuncu Galatasaray ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine, ''Sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Bu tip görüşmelerin olması çok doğal. Kulüple çok iyi bir diyaloğum var ve benimle devam etmeyi istediklerini düşünüyorum. Kulüp ve benim için sabırsızlanıyorum. Burada önemli olan beni takımda tutmak istemeleri, bu beni çok mutlu ediyor. Neler olacağını yakın zamanda göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Linnes, kendisiyle devam etmek istendiğini kulübün ilettiğini de dile getirirken ''Kulüp bana yeni sözleşme imzalamak istediklerini iletti. Bunun bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Galatasaray kariyerim için önemli bir nokta. Neler olacağını ben de merak ediyorum'' dedi.
''İLGİ OLMASI DOĞAL AMA GALATASARAY'DA MUTLUYUM''
Norveçli oyuncu, son dönemin çok iyi geçtiğini söylerken ''Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Açıkçası Galatasaray'da son iki sezonum çok iyi geçti. Mutluyum'' şeklinde konuştu.
Linnes, 'Sana başka takımların teklifi oldu mu?' şeklindeki soruyu da yanıtlarken ''Şu an gelen bir teklif yok. Türkiye'nin en üst düzey takımında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Bu yüzden bir ilgi olması doğal. Sene sonuna doğru göreceğiz'' dedi.
Mariano ile girdiği rekabetin de sorulması üzerine Norveçli oyuncu ''İnanılmaz yeteneklere sahip bir Brezilyalı ile aynı pozisyon için rekabet halindeyiz. Zorlu bir rekabet. Ben kendime güveniyorum'' ifadelerini kullandı.
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Martin Linnes, kariyer planlarını da anlatırken, yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığını dile getirdi.
Norveçli oyuncu Galatasaray ile sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine, ''Sözleşmem bu sezon sonunda bitiyor. Bu tip görüşmelerin olması çok doğal. Kulüple çok iyi bir diyaloğum var ve benimle devam etmeyi istediklerini düşünüyorum. Kulüp ve benim için sabırsızlanıyorum. Burada önemli olan beni takımda tutmak istemeleri, bu beni çok mutlu ediyor. Neler olacağını yakın zamanda göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
Linnes, kendisiyle devam etmek istendiğini kulübün ilettiğini de dile getirirken ''Kulüp bana yeni sözleşme imzalamak istediklerini iletti. Bunun bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Galatasaray kariyerim için önemli bir nokta. Neler olacağını ben de merak ediyorum'' dedi.
''İLGİ OLMASI DOĞAL AMA GALATASARAY'DA MUTLUYUM''
Norveçli oyuncu, son dönemin çok iyi geçtiğini söylerken ''Neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Açıkçası Galatasaray'da son iki sezonum çok iyi geçti. Mutluyum'' şeklinde konuştu.
Linnes, 'Sana başka takımların teklifi oldu mu?' şeklindeki soruyu da yanıtlarken ''Şu an gelen bir teklif yok. Türkiye'nin en üst düzey takımında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Bu yüzden bir ilgi olması doğal. Sene sonuna doğru göreceğiz'' dedi.
Mariano ile girdiği rekabetin de sorulması üzerine Norveçli oyuncu ''İnanılmaz yeteneklere sahip bir Brezilyalı ile aynı pozisyon için rekabet halindeyiz. Zorlu bir rekabet. Ben kendime güveniyorum'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın