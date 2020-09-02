Martin Linnes'ten Beşiktaş'a cevap

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Martin Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR



Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.



GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU



Norveçli oyuncunun geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.



