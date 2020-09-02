Martin Linnes'ten Beşiktaş'a cevap

Siyah-Beyazlı yönetim rotayı Linnes'e çevirdi. Norveçli futbolcu için G.Saray'a teklif yapacak olan Beşiktaş gelecek cevaba göre B Planı'nı belirleyecek.

Haber; Takvim
Martin Linnes'ten Beşiktaş'a cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 13:46
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek için Galatasaray'da forma şansı az olan Martin Linnes'e yöneldi. Yönetimin Linnes konusu Galatasaray'la görüşme yaparak Norveçli futbolcu için teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Linnes'in sürekli oynayacak bir takımda forma giymek istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

GEÇEN SEZON AZ ŞANS BULDU

Norveçli oyuncunun geçen sezon bir süreliğine lisansı askıya alınmış ve ardından G.Saray'da forma şansı bulmuştu. Linnes'in bu nedenle Beşiktaş'ta oynamaya evet demesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için