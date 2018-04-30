Martin Linnes'in ayağı delindi

Galatasaray forması giyen Martin Linnes'in Beşiktaş maçı sonrasında ayağına aldığı darbenin sertliği daha net bir şekilde göründü.

30 Nisan 2018 07:33
Martin Linnes'in ayağı delindi
Mariano'nun sakatlanmasının ardından oyuna giren Martin Linnes'in de ayağı delindi. Ayak bileğindeki sakatlığı fotoğraf paylaşarak anlatan Norveçli oyuncu, "Ayağımın durumundan çok kazanılan galibiyet önemliydi" dedi.
Linnes, "Taraftarımız bizi maç boyunca destekledi. Trabzonspor, Başakşehir ve bu maçta da stadımızı doldurdular. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Umarım bundan sonraki maçlara da gelirler" dedi.

Linnes asistiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Son golde alan boştu ve ilerlemeye başladım. En dar noktada Garry'yi gördüm ve pasımı attım, o da golünü attı. Galibiyete katkı yaptığım için çok mutluyum."



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