"YAZIN İNGİLTERE VE İSPANYA'DAN TEKLİF GELDİ"

Galatasaray tam bir profesyonellik abidesi olan sağ beki Martin Linnes'e Red Bull Salzburg kanca attı.Sarı-kırmızılılar da iş ahlakı yüksek Norveçli oyuncuyu bırakmak istemiyor. 950 bin euro alan oyuncuya 1.5 milyon euro önerilecek.Hem Martin Linnes hem de eşi geçtiğimiz hafta Türkiye'de mutlu olduklarını belirtmişlerdi.Martin Linnes'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 950 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan oyuncularından olan Norveçli sağ bek, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor. 26 yaşındaki Linnes'in menajeri Jim Solbakken, SABAH'a oyuncusu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:"Martin'e yazın İngiltere Premier Ligi'nden ve İspanya'dan iki ciddi teklif geldi. Ancak Martin Galatasaray'da kalmak istedi ve iki teklifi reddetti. Yakında Martin için Galatasaray yönetimi ile oturup konuşacağız. Neler olacağını göreceğiz.''