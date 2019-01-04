Martin Linnes zammı kapıyor

Bir yandan iç transfer görüşmelerini de sürdüren Galatasaray'da Martin Linnes'in resmi imzası bekleniyor.Sarı-Kırmızılılar 3.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı Norveçli yıldıza yüzde 50 zam yapacak.Alınan bilgilere göre Linnes'in 950 bin Euro olan garanti ücreti 1.5 milyon Euro'ya çıkarılacak. Linnes özellikle son 1 yıldaki performansıyla büyük alkış topladı