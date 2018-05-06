Martin Linnes ve Rodrigues'in maç sonu değerlendirmesi

'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardındanveaçıklamalarda bulundu.3 puanı getiren golleri atan Rodrigues, ''Bugün alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Çıktık mücadele ettik. İkinci yarı bizim için daha zordu ama önemli olan mücadele etmekti. Bugün de takım olarak bunun örneğini çok iyi gösterdik ve kazanmayı bildik.'' sözlerini kullandı.Beşiktaş maçında aldığı darbenin ardından sahaya çıkan Linnes, ''Galibiyet için çok çok mutluyum. Ciddi bir darbe almıştım ama sağlık ekibi beni en iyi şekilde hazırladı, hocam da bana şans verdi. Önemli olan 3 puan almaktı.'' şeklinde konuştu.Kalan iki maçtan en az 4 puan almaları gerektiğini belirten Norveçli oyuncu, ''Önümüzde iki tane maçımız kaldı. Bu iki maçtan minimum 4 puan çıkartmamız gerekiyor. Bazen isteseniz de iyi performans gösteremiyorsunuz ama önemli olan kazanmaktı. Çalışmaya, konsantrasyona devam...'' dedi.