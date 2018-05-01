Martin Linnes ucuz kurtuldu

Beşiktaş derbisinde Lens'in tekmesiyle ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam eden Linnes'in ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.Karşılaşma sonrası ayak bileğinde oluşan ağır yarası dikkat çeken Norveçli futbolcunun, bu darbeyi 2 cm daha aşağı ve içeri alması halinde çok ağır sonuçların ortaya çıkabileceği belirlendi. Böyle bir yaralanmada aşil tendonunun yırtılacağı ve bu durumda da sahalardan 1 yıl uzak kalmasının söz konusu olduğu bildirildi.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden sakatlar ile ilgili açıklama şöyle:"Mariano'nun yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir. Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."