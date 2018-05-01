  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Martin Linnes ucuz kurtuldu

Sol ayak bileğinde adeta delik oluşan Martin Linnes, bu darbeyi 2 cm daha aşağı ve içeri alsa aşil tendonu yırtılabilecekti. Bu durumda Galatasaray futbolcusundan bir yıl uzak kalabilecekti.

Kaynak: Milliyet
Martin Linnes ucuz kurtuldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 09:22
Beşiktaş derbisinde Lens'in tekmesiyle ayak bileğinden sakatlanan ve oyuna devam eden Linnes'in ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.

Karşılaşma sonrası ayak bileğinde oluşan ağır yarası dikkat çeken Norveçli futbolcunun, bu darbeyi 2 cm daha aşağı ve içeri alması halinde çok ağır sonuçların ortaya çıkabileceği belirlendi. Böyle bir yaralanmada aşil tendonunun yırtılacağı ve bu durumda da sahalardan 1 yıl uzak kalmasının söz konusu olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden sakatlar ile ilgili açıklama şöyle:

"Mariano'nun yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir. Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için