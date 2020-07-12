Martin Linnes: "Skor yapmakta çok zorlanıyoruz!"

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Martin Linnes, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Martin Linnes: 'Skor yapmakta çok zorlanıyoruz!'
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12 Temmuz 2020 20:55
Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Ankaragücü karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sorununun gol atamamak olduğunun altını çizen Linnes, "Geçen haftalardaki sıkıntımız bu hafta da devam etti. Oyunu kontrol eden, daha fazla pas yapan, daha çok mücadele eden takım biziz ancak üçüncü bölgede skor yapmakta çok zorlanıyoruz, gol atamıyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Avrupa şansı hakkında da konuşan Linnes, "Her hafta aldığımız sonuçlarla Avrupa'da mücadele etme şansımızı azaltıyoruz ama daha iki maç var ve bu iki maçı da kazanarak şansımızı yüksek tutmak istiyoruz" dedi.



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