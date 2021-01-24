Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Martin Linnes "Çok zor bir deplasmandı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarının son maçıydı. Malatya işleri zorlaştırdı. Daha defansif oynadılar. Bulduğumuz şanslar vardı ve sonrasında Babel güzel bir gol attı." dedi.



Norveçli futbolcu ayrıca "Babel için çok mutluyum. Çok özverili, çok profesyonel çalışan bir arkadaşımız. Onun golle dönmesi bizi daha da çok sevindirdi." diye konuştu.



Linnes "Her futbolcu oynamak ister. Zinde olmam, kendime iyi bakmam lazım. Kendimi hep en iyi şekilde hazır tutuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



