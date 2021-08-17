Martin Linnes Molde'ye transfer oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, Norveç Ligi takımlarından Molde'ye transfer oldu.



Linnes'in eski takımına dönmesi hakkında açıklamalarda bulunan Molde teknik direktörü Erling Moe, "Bu transferden çok mutluyuz. Takımımıza uyan harika bir transfer. Geleceğin takımını kurmak istiyoruz ancak daha fazla deneyime sahip futbolcularımız da olmalı. Linnes, bizim felsefemize uyan bir transfer ve onu yeniden sahada görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.



