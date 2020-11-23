Martin Linnes: "Hayal kırıklığı oldu"

Galatasaray'da Martin Linnes, Kayserispor karşısındaki puan kayıplarının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Martin Linnes: 'Hayal kırıklığı oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 21:55
Galatasaray'da Martin Linnes, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Norveçli, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yedik. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız. Bizim seviyemizdeki takımlar için sonucun böyle olmaması gerekiyordu." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için