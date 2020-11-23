Martin Linnes: 'Hayal kırıklığı oldu'

Galatasaray'da Martin Linnes, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



Maçı değerlendiren Norveçli, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yedik. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız. Bizim seviyemizdeki takımlar için sonucun böyle olmaması gerekiyordu." dedi.