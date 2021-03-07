Martin Linnes, Galatasaray'ın canını yaktı!

Norveçli futbolcu Martin Linnes, Galatasaray - Sivasspor maçında iki kritik hatanın altına imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Martin Linnes, Galatasaray'ın canını yaktı!
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07 Mart 2021 20:06
Martin Linnes
Martin Linnes
Galatasaray
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maça Norveçli futbolcu Martin Linnes'in yaptığı iki kritik hata damga vurdu.

Galatasaray'da bu sezon rotasyon oyuncusu olarak kullanılan ve son olarak geçtiğimiz hafta içi Ankaragücü maçında 45 dakika görev alan Martin Linnes, Sivasspor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Sivasspor'un Max Gradel ile attığı golde büyük bir geri pas hatası yapan Martin Linnes, Sivasspor'un Tyler Boyd ile attığı ikinci golde de Ryan Donk ile beraber ciddi bir pozisyon hatası yaparak sarı-kırmızılı takımın kalesinde iki gol görmesine yol açtı.

Bu sezon şu ana kadar 14 maçta görev alan Martin Linnes, 1387 dakikada sahada kaldı ve asist ve gol performansın altına imza atamadı.



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