Martin Linnes, Galatasaray - Başakşehir maçını izledi

Galatasaray'ın Norveçli eski futbolcusu Linnes, Başakşehir maçını Nef Stadı'nda izledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Martin Linnes, Galatasaray - Başakşehir maçını izledi
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19 Aralık 2021 09:57
Galatasaray'ın eski futbolcusu Martin Linnes, Galatasaray -Medipol Başakşehir karşılaşmasını Nef Stadı'nda tribünden takip etti.

2016-2021 yılları arasında 5 sene boyunca Galatasaray formasını terleten ve şu anda Norveç takımı Molde'de forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes, maçı tribünden izledi.

Karşılaşmayı Linnes'in eşi Elisabeth Haugen ve Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi Malene Pedersen de tribünde yer aldı.


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