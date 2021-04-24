Martin Linnes'e sürpriz transfer teklifi

Sözleşmesi henüz uzatılmayan Martin Linnes'e Yunanistan'dan Olympiakos talip oldu.

Haber; Sabah
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Martin Linnes'e sürpriz transfer teklifi
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24 Nisan 2021 12:52
Martin Linnes
Martin Linnes
Galatasaray
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Yunanistan'a gidebilir. Henüz Sarı- Kırmızılılar'dan teklif almayan Norveçli sağ beke Olympiakos'un resmen talip olduğu öğrenildi.

Martin Linnes eğer yoluna Galatasaray'la devam edemezse Yunanistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılılar ise Linnes ile şu anda yeni sözleşme planı yapmıyor.

Galatasaray da sezon başında Yunan ekibinden Omar Elabdellaoui'yi bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı

Galatasaray'da şu ana kadar 145 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 5 gol atıp 17 asist yapma başarısı gösterdi.



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