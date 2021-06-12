Martin Linnes'e Süper Lig'den iki talip

Göztepe yönetimi, sağ bek transferinde adımlarını sağlam atıyor. Süper Lig'de önümüzdeki sezon savunmada sıkıntı yaşamak istemeyen Göz- Göz, sağ bek transferinde Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi'nin transferini önemli bir aşamaya getirdi. Ancak yönetim, Karadeniz ekibinin tek taraflı sözleşme uzatma maddesine sahip olması nedeniyle alternatif adayını da belirledi. Sarı-kırmızılılar, Kamil transferinde sorun çıkması halinde ise Linnes'e yönelecek.Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve İstanbul ekibinde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki başarılı sağ beke Göztepe yönetimi daha önce de talip olmuştu. Ancak teknik direktör Ünal Karaman'ın Kamil Ahmet isminin üzerinde durmasıyla rotasını Karadeniz'e çevirmişti. 2016 yılında Norveç ekibi Molde'den Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki savunmacı 4.5 sezondur Süper Lig'de forma giyiyor. Sarı-kırmızılılar en kısa sürede sağ bek problemini Kamil Çörekçi veya Linnes ikilisinden biriyle çözmeyi planlıyor.Göztepe'nin listesinde yer alan Martin Linnes için Süper Lig'in İzmirli yeni ekibi Altay'da devrede. Altay'da yeni sezonda teknik direktör olarak devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin Galatasaray'da görev yaptığı dönemde transfer ettiği Linnes'i Altay'ın savunmasına monte etmeyi planlıyor. Martin Linnes, bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev alırken 3 golün de pasını verdi.