Martin Linnes: ''Artık uyanmalıyız''

Galatasaray'ın Akhisarspor'a Süper Kupa'yı kaybettiği maçın ardından Linnes takım arkadaşlarına bir mesaj verdi.
Norveçli oyuncu, artık lige odaklanmaları gerektiğini dile etirdi.
Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, "Akhisar maçında çok kötü oynadık. Böyle kötü futbolla taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Lig başlıyor ve takım olarak uyanmalıyız" ifadelerini kullandı.
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Norveçli oyuncu, artık lige odaklanmaları gerektiğini dile etirdi.
Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, "Akhisar maçında çok kötü oynadık. Böyle kötü futbolla taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Lig başlıyor ve takım olarak uyanmalıyız" ifadelerini kullandı.
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