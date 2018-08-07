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Martin Linnes: ''Artık uyanmalıyız''

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, takım arkadaşlarını Süper Kupa maçı sonrasında uyardı.

Kaynak: Takvim
Martin Linnes: ''Artık uyanmalıyız''
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07 Ağustos 2018 10:11
Galatasaray'ın Akhisarspor'a Süper Kupa'yı kaybettiği maçın ardından Linnes takım arkadaşlarına bir mesaj verdi.

Norveçli oyuncu, artık lige odaklanmaları gerektiğini dile etirdi.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, "Akhisar maçında çok kötü oynadık. Böyle kötü futbolla taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Lig başlıyor ve takım olarak uyanmalıyız" ifadelerini kullandı.



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