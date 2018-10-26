Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Martin Linnes, Lokomotiv Moskova ve Porto maçında olduğu gibi Schalke 04 maçına da Mariano'dan formayı kaparak 11'de başladı...Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçemediği isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Schalke karşısında yaşanan kayıp nedeniyle de üzgündü. Maç sonrası morali bir hayli bozuk olan 27 yaşındaki futbolcu, Güneş Gazetesi'nden Şafak Gözmen'e konuşurken maçı kazanacak bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.Almanya'daki rövanş için umutlu konuşan Linnes, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Bunun için hazırlandık. Tek hedefimiz üç puandı… Elimizden geleni yaptık. Ancak olmadı… Gerçekten üzgünüm. Taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Kazanamadık. Bunun rövanşı da var. Artık kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde kazanamadık ama umarım Almanya'daki maçı kazanırız. Taraftarlarımız orada da bizi yalnız bırakmayacağından eminim" dedi.Schalke 04 karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Norveçli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok top kapan oyuncular istatistiğinde 3. sırada yer aldı.17 kez ile en çok top kazanan isim Barça'dan Busquets olurken, Benfica'dan Lubomir Fejsa 2. sırada kaldı. 3. sırayı ise Linnes'in de aralarında bulunduğu dört futbolcu paylaştı. Yaptığı 13 top kapma hamlesinde 12 kez başarılı olan Norveçli sağ bek listedeki isimlerin bir adım önüne geçmeyi başardı.