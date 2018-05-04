Martin Linnes: 'Acı çekmeden başarı gelmiyor'

İLGİLİ VİDEO

Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da sağ bek Martin Linnes'in ayağındaki krampon deliğine rağmen ortaya koyduğu performans alkışları topladı. Maçın 22. dakikasında sakatlanan Mariano'nun yerine oyuna giren Norveçli futbolcu, ikinci yarıda takımı 1-0 öndeyken Lens'in sol ayak bileğine yaptığı sert darbeyle yere yuvarlandı.Aşil tendonu yırtılma tehlikesi atlatan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen önde bulundukları için süreyi düşünerek sağlık heyetini istemedi, yedek kulübesinde alternatifinin kalmaması nedeniyle de kenara değişiklik işareti yapmadı. Linnes büyük bir fedakarlık gösterip sakat sakat oynamayı göze aldı. O haliyle bir de Garry Rodrigues'e 2. golün asistini yapan Norveçli'nin bu özverisi büyük takdir topladı.Maçtan sonra Linnes'in ayağını gören takım arkadaşları,diyerek Viking'i övdü. Linnes'in isediye konuştu.Kulüp Doktoru Yener İnce, Linnes'in büyük bir özveride bulunduğunu söyledi. İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, Akhisar önünde onunla oynayacak" ifadelerini kullandı.