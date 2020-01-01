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Martin, LaMelo ile takım arkadaşı olmakla ilgili: "Çok zevkli!"

Charlotte Hornets kısa forveti Cody Martin, yeni takım arkadaşı LaMelo Ball hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets kısa forveti Cody Martin, yeni takım arkadaşı LaMelo Ball hakkında konuştu.

Martin, NBA'deki ikinci sezonuna hazırlanıyor. İki resmi antrenman seansının ardından Martin, ekibin çaylağı LaMelo'nun yeteneklerinden ve becerilerinden çok etkilendiğini belirtti.

Martin, 19 yaşındaki LaMelo'nun mükemmel pasörlüğünü ve hızını, USA Today'e açıkladı:

"Karşılaştırma yapmak zor ama gerçekten istekli bir pasör. İlk içgüdüsü top dağıtmak üzerine. Açıkçası, bizim gibi kanatlarda koşan ve sürekli gözünü topun üzerinde tutabilen adamlar için bu çok eğlenceli, çünkü neyin size doğru geleceğini asla bilemezsiniz."

"ÇOK RAHAT OYUNCU, HER TÜRLÜ ZEVK ALIYOR"

Martin ayrıca LaMelo'nun hala genç bir oyuncu olduğunu ve büyük yeteneğine rağmen sahada her seferinde basketbolun tadını çıkarmaya istekli olduğunu anlattı:

"Oyunu anlıyor, oynamayı seviyor. Hızlı hücumda oldukça aktif. Hızlı ve tempolu biri. Ondan sürekli bir pas bekliyoruz. Şimdiye dek çok eğlenceliydi.

Bana kalırsa kendisinin birçok farklı ortamda rahat olabilecek bir oyuncu olduğunu zaten anladığınızı düşünüyorum. İlk gün ya da yüzüncü gün olsun, farketmez, sahaya girer ve Melo'luğunu yapar. Ve bunu yaparken keyif alır. Açıkçası, hala öğrenmeye çalıştığı çok şey var ve birçok soru soruyor.

Bir o kadar istekli de bir öğrenci, çünkü insanlar onun genç olduğunu unutuyorlar. Halen cidden çok genç. Bu yüzden bir şeyler öğrenmeye ve bundan zevk almaya istekli olduğunu görmek oldukça güzel."


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