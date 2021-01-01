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Martin: "Kobe'yi savunmak, satranç oynamak gibiydi"

Eski NBA oyuncusu Kenyon Martin, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı savunmayı 'satranç oynamaya' benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kenyon Martin, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı savunmayı 'satranç oynamaya' benzetti.

Washington Wizards'ın eski yıldız oyuncusu Gilbert Arenas ile "No Chill" podcast'inde yakın zamanda yaptığı bir röportajda Martin, Kobe ile fiziksel ve zihinsel olarak karşı karşıya kalmanın ne kadar zor olduğunu açıkladı:

"Sosyal medyada birinin Batı Konferansı Finallerinde karşılıklı oynadığımız bir videosunu paylaştığını gördüm. İçeri girip stop yapmıştı ve birkaç fake atıp şuta kalkmıştı. Elimi kaldırsam da, işe yaramamıştı.

Onunla aramızda satranç oynuyor gibiydik. Yıllar geçtikçe, bunun kıymetini daha iyi anlamıştım. Çoğu adamı hücumda gideceği ilk iki noktada savunabiliyordum. Ama onun üçüncü ve dördüncü noktaları vardı. Çok rekabetçi bir karşılaşmaydı ama aynı zamanda eğlenceliydi de. Benim onun hücum yeteneğine, onun da benim savunma yeteneğime karşılıklı saygı duyduğu bir durum vardı."


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