Martin Braithwaite: "Barcelona ile görüşürken eşim, onu aldattığımı sandı"

Barcelonalı Martin Braithwaite, Katalan ekibine transferi esnasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
Martin Braithwaite: 'Barcelona ile görüşürken eşim, onu aldattığımı sandı'
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13 Haziran 2020 19:52
Barcelona'nın devre arasında Leganes'ten kadrosuna kattığı Martin Braithwaite, transfer sürecinde eşiyle yaşadıklarını paylaştı.

Eşinin onu aldattığını sandığını belirten Danimarkalı oyuncu, "Barcelona ile transfer görüşmeleri yaparken çok fazla telefon konuşması oldu ve ben de her seferinde, soğuk olmasına rağmen evden dışarı çıkıyordum. Eşim benim metresim olduğunu sanmış. Transferi söyleyince çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon La Liga'da 30 maça çıkarken, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



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