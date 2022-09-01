Martin Braithwaite, Barcelona'dan ayrıldı

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Danimarkalı oyuncu Martin Braithwaite'in takımda ayrıldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Martin Braithwaite, Barcelona'dan ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2022 19:33
Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken ayrılıklar devam ediyor.

Son olarak adı Türk takımları ile de anılan Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'ın, Barcelona'dan ayrıldığı açıklandı. Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada Martin Braithwaite ile karşılıklı anlaşarak sözlemenin sonlandırıldığı açıklandı.

31 yaşındaki futbolcu 2020 yılında 18 milyon euro Leganes'ten transfer olduğu Barcelona'da çıktığı 68 resmi maçta 10 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ