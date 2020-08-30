Martin Braithwaite: '10 numarayı istiyorum!'

İspanya La Liga devi Barcelona'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.



Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından Katalan ekibinde sular bir türlü durulmuyor.



"10 NUMARAYI İSTİYORUM"



Yönetim, Messi ile görüşmelerini sürdürürken, takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Martin Braithwaite, teknik heyetten bir istekte bulundu.



29 yaşındaki hücum oyuncusu, Lionel Messi'nin ayrılma isteğinin üzerine 10 numaralı formayı giymek istediğini teknik heyete bildirdi. Teknik heyet ise her şey kesinleşmeden hareket etme istemediğini Danimarkalı futbolcuya iletti.



Leganes'ten Barcelona'ya transfer olduğundan beri Katalan ekibinde 11 maça çıkan Martin Braithwaite, 1 gol atma başarısı gösterdi.



