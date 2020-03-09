Martial, EURO 2020'de Fransa ile göreve hazır

Manchester United'in Fransız golcüsü Anthony Martial, EURO 2020'de Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Martial, EURO 2020'de Fransa ile göreve hazır
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09 Mart 2020 21:12
Manchester United'in Fransız golcüsü Anthony Martial, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için Fransa Milli Takımı'ndan davet beklediğini söyledi.

24 yaşındaki golcü aynı zamanda Manchester United'in durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Başarılı forvet oyuncusu yaptığı açıklamada; "EURO 2020'de Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda olmak istiyorum. Manchester United'ın da sezonu ilk 4 sırada tamamlaması için mümkün olduğunca skor katkısı vermeyi hedefliyorum" dedi.

Anthony Martial, bu sezon Manchester United forması ile 34 resmi maçta forma giydi. Fransız golcü bu karşılaşmalarda takımına 16 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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