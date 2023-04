Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne kadar? TÜİK Mart 2023 enflasyon beklentisi ne kadar? TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023 enflasyon oranı ile ilgili verileri paylaştı. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada büyük oranlarda hissedilen enflasyon hızlı bir düşüş yaşadı. Aylık ve yıllık enflasyon oranı TEFE-TÜFE rakamları da TÜİK tarafından yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'ünde olduğu gibi bu ay da enflasyon rakamlarına ilişkin verilerini açıkladı. Ekonomide oldukça önemli bir paya sahip olan enflasyon gıdadan, giyime, konuttan sanayi sektörüne kadar birçok ürün ve ihtiyacın fiyatının belirlenmesinde rol oynuyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Mart ayı enflasyonu 2023 kaç oldu? İşte açıklanan son veriler...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 3 Mart Cuma günü saat 10.00'da şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu. Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %120,72 artış gösterdi.TÜİK Şubat 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda %55,18, aylık bazda ise %3,15 oldu. Ocak ayı enflasyon oranı ise %6.65 olarak açıklanmıştı.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %93,92, imalatta %65,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %152,11 ve su temininde %103,60 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %57,05, dayanıklı tüketim malında %60,34, dayanıksız tüketim malında %92,95, enerjide %129,50 ve sermaye malında %58,04 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,39 artış, imalatta %2,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %6,78 azalış ve su temininde %0,90 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,76 artış, dayanıklı tüketim malında %1,89 artış, dayanıksız tüketim malında %3,14 artış, enerjide %4,47 azalış ve sermaye malında %3,38 artış olarak gerçekleşti.Yıllık en düşük artış; %29,40 ile ana metaller, %40,03 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %43,08 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %152,11, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %144,73, içecekler %133,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.