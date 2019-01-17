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Marsilya'ya bir darbe de St. Etienne'den

St. Etienne, Ligue 1'de karşılaştığı Marsilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya'ya bir darbe de St. Etienne'den
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17 Ocak 2019 00:58
Fransa Ligue 1'de Marsilya deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda St. Etienne, Marsilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

St. Etienne'e galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan ve 88. dakikada Wahbi Khazri kaydetti. Marsilya'nın tek golünü 16. dakikada Kevin Strootman attı.

Koltuğu sallanan Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Marsilya ligde 5 maçtır galibiyet alamıyor.

Bu sonucun ardından Marsilya ligde 28 puanda kalırken, St. Etienne'in puanı 36'ya çıktı.

Marsilya ligde bir sonraki maçında Caen ile karşılaşacak. St. Etienne ise bir sonraki maçında sahasında Lyon'u konuk edecek.

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