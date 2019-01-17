Fransa Ligue 1'dedeplasmandaile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda St. Etienne, Marsilya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.St. Etienne'e galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan ve 88. dakikada Wahbi Khazri kaydetti. Marsilya'nın tek golünü 16. dakikada Kevin Strootman attı.Koltuğu sallanan Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Marsilya ligde 5 maçtır galibiyet alamıyor.Bu sonucun ardından Marsilya ligde 28 puanda kalırken, St. Etienne'in puanı 36'ya çıktı.Marsilya ligde bir sonraki maçında Caen ile karşılaşacak. St. Etienne ise bir sonraki maçında sahasında Lyon'u konuk edecek.