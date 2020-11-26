Marsilya'ya bir darbe de Porto'dan

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Fransız temsilcisi Marsilya ile Portekiz devi Porto karşı karşıya geldi.



Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 2-0 kazanarak net bir galibiyet aldı.



Dengeli başlayan karşılaşmanın 39. dakikasına gelindiğinde Sanusi'nin golüyle Porto ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Marsilya skora eşitlik getirmeyi denese de bu isteğinde bir türlü başarılı olamadı. 67. dakikada Porto'dan Marco Grujic ile birlikte Marsilya'dan 70. dakikada Balerdi karşılıklı kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. 72. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle Porto farkı ikiye çıkardı.



Marsilya, Şampiyonlar Liginde arka arkaya 13 maç kaybeden takım olarak tarihe geçti. Fransız ekibi ayrıca 4 maçta gol atamayarak kaybeden ilk Fransız takımı olarak da tarihe geçti.



Bu sonucun ardından Porto 9 puana yükselirken Marsilya 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.



