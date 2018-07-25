Marsilya'ya Avrupa'dan men cezası!

UEFA, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yaGeçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Marsilya, RB Leipzig, Lyon, Atletico Madrid ve iki RB Salzburg maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle suçlu bulundu.Fransız ekibi, önümüzdeki 2 yıl içinde olayların tekrarlanması durumunda 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kalacak.Bununla birlikte Marsilya'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası ile birlikte 100 bin euro da para cezası verildi.