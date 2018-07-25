Marsilya'ya Avrupa'dan men cezası!

UEFA, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya ertelemeli Avrupa'dan men cezası verdi.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Marsilya, RB Leipzig, Lyon, Atletico Madrid ve iki RB Salzburg maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle suçlu bulundu.
Fransız ekibi, önümüzdeki 2 yıl içinde olayların tekrarlanması durumunda 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kalacak.
Bununla birlikte Marsilya'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası ile birlikte 100 bin euro da para cezası verildi.
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Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Marsilya, RB Leipzig, Lyon, Atletico Madrid ve iki RB Salzburg maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle suçlu bulundu.
Fransız ekibi, önümüzdeki 2 yıl içinde olayların tekrarlanması durumunda 1 yıl men cezası ile karşı karşıya kalacak.
Bununla birlikte Marsilya'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası ile birlikte 100 bin euro da para cezası verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın