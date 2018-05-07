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Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor!

Fransa Ligi'nde Marsilya, sahasında konuk ettiği Nice'i 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümidini son 2 haftaya taşıdı.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi şansı devam ediyor!
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07 Mayıs 2018 00:05
Fransa Ligi'nin 36. haftasının son maçında Marsilya, sahasında Nice'i konuk etti. Marsilya, yenik duruma düştüğü maçta Nice engelini 2-1 geçmesini bildi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Nice, maçın henüz 5. dakikasında Mario Balotelli ile öne geçerken Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Germain ve 72. dakikada Dimitri Payet kaydetti.

Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 73 yaparken 4. sıradaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi bileti almak için ilk 3 sırayı hedefleyen Marsilya, Monaco'nun 1 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan Marsilya, Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid'i yenip şampiyon olması halinde de Şampiyonlar Ligi bileti alabilecek. Nice ise 51 puanla 7. sırada kaldı.

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