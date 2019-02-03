Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Reims ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 21. dakikasında Tristan Dingome ile öne geçen Reims, ilk devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Reims, Hyun-Jun Suk'un 68. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 86. dakikada N'jie söyledi ve Reims, Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Reims 8. galibiyetini alarak puanını 34'e yükseltti. Marsilya ise 31 puanda kaldı.
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Mücadelenin 21. dakikasında Tristan Dingome ile öne geçen Reims, ilk devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Reims, Hyun-Jun Suk'un 68. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 86. dakikada N'jie söyledi ve Reims, Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Reims 8. galibiyetini alarak puanını 34'e yükseltti. Marsilya ise 31 puanda kaldı.
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