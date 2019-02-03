  •  
    "Beşiktaş'ta yöneticiler Sergen Yalçın'ı istiyor..."
  •  
    Benzia, sonra Belhanda! Süper Lig'de bir ilk oldu!
  •  
    G.Saraylı yıldıza SERT: "Hagi sonrası değilsin"
  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."

Marsilya'nın çöküşü sürüyor! Son 8 maçta tek...

Fransa Ligue 1'de 23. haftada Marsilya deplasmanda Reims'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya'nın çöküşü sürüyor! Son 8 maçta tek...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 00:55
Fransa Ligue 1'de 23. hafta maçında Reims ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Tristan Dingome ile öne geçen Reims, ilk devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Reims, Hyun-Jun Suk'un 68. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 86. dakikada N'jie söyledi ve Reims, Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Reims 8. galibiyetini alarak puanını 34'e yükseltti. Marsilya ise 31 puanda kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için