Marsilyalı N'jie Beşiktaş yolunda!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden'nın yıldız oyuncusuiçin'ın transfer teklifi yaptığı belirtildi.BİPSpor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'jie için Marsilya'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.Ara transfer döneminde Ryan Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız ismi bu bölgede kullanmayı planlıyor.Kamerunlu yıldız N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı.