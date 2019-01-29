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Marsilyalı N'jie Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kanat oyuncusu N'Jie'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

Marsilyalı N'jie Beşiktaş yolunda!
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29 Ocak 2019 20:45
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yıldız oyuncusu Clinton N'Jie için Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı belirtildi.

BİPSpor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Clinton N'jie için Marsilya'ya sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu.

Ara transfer döneminde Ryan Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar, yıldız ismi bu bölgede kullanmayı planlıyor.

Kamerunlu yıldız N'Jie, bu sezon Marsilya'da 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol attı ve 325 dakika sahada kaldı.



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