Marsilya'dan yenilgi rekoru geldi

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya deplasmanda 3-0 kaybeden Marsilya üst üste en çok mağlubiyet yaşayan takım olarak tarihe geçti.



Fransız temsilcisi 2012 yılında Inter'e deplasmanda 2-1 yenilgiyle başlayan seride 2020'ye gelindiğinde üst üste 12 maçı kaybederek hayal kırıklığı yarattı. Daha önceki rekor aynı mağlubiyet sayısıyla Belçika ekibi Anderlecht'e aitti.



Porto maçının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Marsilya'nın Portekizli hocası Andre Vilas-Boas yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olabilmek için önce oraya katılmak gerekiyor" sözlerini kullandı.



Marsilya formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan son isim 2013 yılında Dortmund ağlarını havalandıran Souleymane Diawara oldu.



