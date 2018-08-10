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Marsilya'dan 4 gollü başlangıç! Toulouse...

Fransa Ligue 1'in açılış maçında Marsilya, Toulouse'u 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya'dan 4 gollü başlangıç! Toulouse...
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10 Ağustos 2018 23:38
Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Marsilya, Toulouse'u konuk edecek.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Dimitri Payet'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Marsilya, ilk devreyi üstün kapatmayı başardı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Dimitri Payet çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Marsilya, 89. dakikada Valere Germain ile farkı 3'e çıkardı. Son sözü ise 90. dakikada Thauvin söyledi ve Marsilya, Toulouse'u 4-0 mağlup etti.



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