Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçındakonuk edecek.Karşılaşmanın 45. dakikasında Dimitri Payet'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Marsilya, ilk devreyi üstün kapatmayı başardı.Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Dimitri Payet çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.Marsilya, 89. dakikada Valere Germain ile farkı 3'e çıkardı. Son sözü ise 90. dakikada Thauvin söyledi ve Marsilya, Toulouse'u 4-0 mağlup etti.