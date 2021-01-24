Marsilya'da Villas Boas'ın yerine aday bulundu

Son olarak Monaco'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi sıralamasından uzaklara düşen Marsilya, teknik direktör Ernesto Valverde için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marsilya'da Villas Boas'ın yerine aday bulundu
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24 Ocak 2021 16:47
Olimpik Marsilya'da yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi hattından uzaklaşılmaya başlaması sonrası ufukta teknik direktör değişikliği görünüyor.

Andre Villas Boas'ın takımı Monaco karşısındaki yenilgiyle birlikte 32 puanla 6. sırada kaldı.

ERNESTO VALVERDE DÜŞÜNÜLÜYOR

Marsilya'nın Sportif Direktörü Pablo Longoria, genç teknik adam Andre Villas Boas'ı görevden almayı düşünüyor. Fransız ekibinin bir numaralı adayı ise bir dönem Barcelona'yı çalıştıran Ernesto Valverde oldu.

56 yaşındaki Ernesto Valverde, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2 kez La Liga şampiyonu oldu.



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