Marsilya'da Villas Boas'ın yerine aday bulundu

Olimpik Marsilya'da yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi hattından uzaklaşılmaya başlaması sonrası ufukta teknik direktör değişikliği görünüyor.



Andre Villas Boas'ın takımı Monaco karşısındaki yenilgiyle birlikte 32 puanla 6. sırada kaldı.



ERNESTO VALVERDE DÜŞÜNÜLÜYOR



Marsilya'nın Sportif Direktörü Pablo Longoria, genç teknik adam Andre Villas Boas'ı görevden almayı düşünüyor. Fransız ekibinin bir numaralı adayı ise bir dönem Barcelona'yı çalıştıran Ernesto Valverde oldu.



56 yaşındaki Ernesto Valverde, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2 kez La Liga şampiyonu oldu.



