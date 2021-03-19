Marsilya'da başkanın rüyası: Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da birçok takımın radarına giren ve özellikle Fransız ekibi Lyon'un radarında olan Ersin Destanoğlu için yeni bir iddia daha gündeme geldi: Marsilya!



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sürekli temasta olduğu Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Ersin için temaslarda bulunduğu ve yeni sezonda transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi. Fransız kaynaklı habere göre; Yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Marsilya'da kaleci Steve Mandanda'nın yerinin Ersin'e devredilmek istendiği bildirildi.



ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI



35 yaşına gelen Mandanda yerine Ersin'i isteyen Longoria'nın bu transfer için şartları zorlayacağı ve Mandanda ile vedalaşılabileceği ortaya çıktı. Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, kulüpte önemli değişiklikler yaparak Pablo Longoria'yı başkan olarak görevlendirmiş, Andre Villas-Boas'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise 60 yaşındaki Jorge Sampaoli'yi oturtmuştu.



Loris Karius'un ardından aldığı Beşiktaş kalesinde bu sezon büyük beğeni kazanan 20 yaşındaki Ersin, 23 lig maçında 20 gol yerken, tam 10 maçta da kalesini gole kapattı. Siyah beyazlıların 10 milyon eurodan aşağıya vermeyi düşünmediği Ersin için önümüzdeki günlerde temasların sıklaşabileceği belirtildi.



