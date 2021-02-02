Marsilya'da Andre Villas-Boas istifa etti!

Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas görevinden istifa etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marsilya'da Andre Villas-Boas istifa etti!
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02 Şubat 2021 15:54
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da teknik direktör Andre Villas-Boas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Andre Villas-Boas basın toplantısında yaptığı açıklamada "Olivier Ntcham'ın transfer edilmesini ben istemedim. Transferi bu sabah öğrendim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Andre Villas-Boas "Sonuç olarak istifa ettim. Yönetimin istifamı kabul etmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Marsilya, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı Rangers'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.



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