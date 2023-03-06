Marsilya zirve takibini sürdürdü!

Fransa Ligue 1 26. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.



Roazhon Park'ta oynanan maçı Marsilya 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada Kolasinac kaydetti. Kolasinac'ın golünde asisti milli futbolcumuz Cengiz Ünder yaptı.



Cengiz maça 11'de başladı ve 85. dakikada yerini Ounahi'ye bıraktı. Rennes'de oynayan Doğan Alemdar ise maçta süre alamadı.



Alınan bu sonucun ardından Marsilya puanı 55'e yükseltti ve PSG ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Rennes ise 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Strasbourg'u ağırlayacak. Rennes ise AJ Auxerre'ye konuk olacak.





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