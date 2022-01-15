Marsilya'ya transfer yasağı!

FIFA, Pape Gueye transferi nedeniyle Marsilya'ya iki dönem transfer yasağı getirdi. Senegalli oyuncuyu ise 4 ay müsabakalardan men etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marsilya'ya transfer yasağı!
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15 Ocak 2022 14:23
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya Pape Gueye transferi nedeniyle, transfer yasağı geldi.

L'Equipe'de yer alan habere göre; FIFA, Pape Gueye'yi 4 ay futboldan men ederken Marsilya'ya ise iki dönem transfer yasağı ve Watford'a 2.5 milyon euro tazminat ödenmesi cezasını verdi.

Marsilya'ya verilen cezanın  yaz transfer döneminden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan Marsilya'nın bu kararı CAS'a taşıyacağı vurgulanırken, Watford'un da davanın peşinde olduğu aktarıldı.

Marsilya'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cedric Bakambu transferinin ise bu karardan etkilenmeyeceği ifade edildi.

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